Пристав-супершпион: как блогера-должника по алиментам выманили на встречу в Кузбассе

Как сообщает УФССП по Кузбассу, в отделе судебных приставов по Топкам и Топкинскому району разыскивали должника по алиментам. Мужчина долго уклонялся от родительских обязанностей.

Выяснилось, что он занимается индивидуальным предпринимательством в сфере строительства. А ещё ведёт блог в соцсетях, где рекламирует свои услуги. Пристав решил использовать это. Он связался с должником под видом потенциального заказчика – хотел построить баню из бруса.

Предприниматель охотно согласился на личную встречу. Но вместо нового клиента его встретил сотрудник ведомства.

– В ходе беседы мужчина вспомнил о задолженности по алиментам в размере свыше 1 миллиона 500 тысяч рублей перед собственным несовершеннолетним ребенком, которого не видел более пяти лет, – отметили в ГУ ФССП по Кузбассу.

В отношении должника составили протокол об административном правонарушении. Суд назначил ему обязательные работы.

Приставы в Кузбассе не только ловят алиментщиков, но и закрывают опасные заведения. Ранее VSE42.RU сообщал, что в Яшкино опечатали опасную сауну.