Не серый волк: какие звери стали терроризировать окраины российских городов вслед за медведями

Ранее россиян пугало нашествие медведей: летом и осенью появлялись новости о том, что косолапые насмерть задрали нескольких человек. И вот к одной напасти будто бы добавилась вторая: теперь людей якобы держат в страхе ещё и волки. Однако слухи о нашествии волков в регионах России не подтверждаются. Настоящие дикие волки избегают людей. В Московской области их численность стабильна и не превышает 25 особей, сообщили в Комлесхозе региона.

По словам доктора биологических наук, академика РАЕН Анатолия Кудаткина, реальную угрозу представляют стаи одичавших собак и волкособы. В сумерках или издалека люди часто принимают их за волков. В отличие от лесных хищников, дикие псы не боятся человека.

– Это могут быть как просто одичалые собаки, так и метисы с волками. Хотя, конечно, это скорее исключение, чем правило, когда собаки с волками вяжутся. Если говорить о формировании стай диких собак, то обычно такое происходит в местах, откуда ушли люди: пустеющие города, заброшенные предприятия, стройплощадки, – отметил Кудаткин в беседе с РИАМО.

Он добавил, что к таким стаям часто примыкают брошенные домашние питомцы. Они отлично знают устройство населенных пунктов и привыкли кормиться на свалках. Если пищевых отходов не хватает, одичавшие собаки начинают охотиться. Именно они выходят к жилым массивам и представляют реальную опасность для населения.