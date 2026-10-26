Огромный медведь ворвался в кузбасский город – видео

В ночь на понедельник, 26 октября, в Мысках заметили огромного мишку, сообщает министр лесного комплекса и охотхозяйства Кузбасса Евгений Бойко.

Уличная камера засняла, как крупный хищник несётся по заснеженной улице.

Оперативная группа после получения сигнала сразу же отправилась на поиски зверя. В процессе его удалось отогнать далеко в лес. Охотники старались застрелить медведя, но удалось это лишь утром.

– В ходе патрулирования, которое продолжили до утра, медведя удалось изъять из популяции. Опасность для жителей устранена, – сказал Бойко.

Напомним, недавно медведя уже видели в Мысках. Визитёр из тайги безжалостно съел домашнюю собаку, которая сидела на цепи. А в конце сентября зверь регулярно наведывался в Кемерово.