Происшествия

Огромный медведь ворвался в кузбасский город – видео

По кузбасским улицам продолжают гулять медведи. На этот раз – в Мысках.

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В ночь на понедельник, 26 октября, в Мысках заметили огромного мишку, сообщает министр лесного комплекса и охотхозяйства Кузбасса Евгений Бойко.

Уличная камера засняла, как крупный хищник несётся по заснеженной улице.

Оперативная группа после получения сигнала сразу же отправилась на поиски зверя. В процессе его удалось отогнать далеко в лес. Охотники старались застрелить медведя, но удалось это лишь утром.

– В ходе патрулирования, которое продолжили до утра, медведя удалось изъять из популяции. Опасность для жителей устранена, – сказал Бойко.

Напомним, недавно медведя уже видели в Мысках. Визитёр из тайги безжалостно съел домашнюю собаку, которая сидела на цепи. А в конце сентября зверь регулярно наведывался в Кемерово.

видео: Макс / Евгений Бойко
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