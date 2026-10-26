Здоровье

Годами сидит в организме: токсиколог Кузбасса предупредил об опасном "тихом" вирусе

Токсиколог Константин Сиворонов рассказал кузбассовцам, чем опасен ВПЧ.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) называют "тихим", поскольку он способен годами никак себя не проявлять, но некоторые его типы связаны с развитием онкологических заболеваний. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

По словам специалиста, ВПЧ – это не один вирус, а целая группа, включающая более 100 типов. Одни из них вызывают бородавки, другие относятся к типам высокого онкогенного риска. Если такая инфекция сохраняется в организме длительное время, она может привести к предраковым изменениям.

Особенно опасны типы ВПЧ 16 и 18: на них приходится около 70% случаев рака шейки матки. Однако вирус связан и с другими опухолями, поэтому он касается не только женщин.

– Часть инфекций проходят сами в течение двух лет, иммунитет справляется, – подчеркнул врач.

Главный риск связан с длительным сохранением в организме одного и того же типа ВПЧ высокого онкогенного риска. По словам токсиколога, положительный результат анализа – повод обратиться к специалисту, а не паниковать.

Вероятность того, что инфекция сохранится надолго, повышают некоторые факторы. Среди них – курение, раннее начало половой жизни, большое число половых партнёров и другие инфекции, передающиеся половым путём.

Как отметил Константин Сиворонов, защититься от ВПЧ помогают вакцинация, обследование, а также регулярные визиты к гинекологу и цитологическое исследование шейки матки.

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Фото: magnific.com / kjpargeter
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