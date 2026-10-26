Годами сидит в организме: токсиколог Кузбасса предупредил об опасном "тихом" вирусе

Вирус папилломы человека (ВПЧ) называют "тихим", поскольку он способен годами никак себя не проявлять, но некоторые его типы связаны с развитием онкологических заболеваний. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

По словам специалиста, ВПЧ – это не один вирус, а целая группа, включающая более 100 типов. Одни из них вызывают бородавки, другие относятся к типам высокого онкогенного риска. Если такая инфекция сохраняется в организме длительное время, она может привести к предраковым изменениям.

Особенно опасны типы ВПЧ 16 и 18: на них приходится около 70% случаев рака шейки матки. Однако вирус связан и с другими опухолями, поэтому он касается не только женщин.

– Часть инфекций проходят сами в течение двух лет, иммунитет справляется, – подчеркнул врач.

Главный риск связан с длительным сохранением в организме одного и того же типа ВПЧ высокого онкогенного риска. По словам токсиколога, положительный результат анализа – повод обратиться к специалисту, а не паниковать.

Вероятность того, что инфекция сохранится надолго, повышают некоторые факторы. Среди них – курение, раннее начало половой жизни, большое число половых партнёров и другие инфекции, передающиеся половым путём.

Как отметил Константин Сиворонов, защититься от ВПЧ помогают вакцинация, обследование, а также регулярные визиты к гинекологу и цитологическое исследование шейки матки.

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