Дышать над картошкой бесполезно и опасно - советы врача-педиатра

Для VSE42.Ru на вопросы о лечении простуды ответила Пантюхина Евгения Михайловна – врач-педиатр детской клиники "Будь Здоров" (Москва). По ее словам, дышать над горячей картошкой не только бесполезно, но и опасно.

– Пар от картошки дает лишь временный согревающий эффект для верхних дыхательных путей, но не воздействует на причину заболевания, – пояснила эксперт.

Главный риск таких процедур – ожоги дыхательных путей. Горячий пар может обжечь слизистые оболочки. Кроме того, при склонности к бронхоспазму такие ингаляции могут спровоцировать ухудшение дыхания и усилить отек слизистой.

– Метод не рекомендуется при повышенном артериальном давлении, сердечно-сосудистых заболеваниях, высокой температуре, – предупредила врач.

По ее словам, современные ингаляционные средства действуют целенаправленно: разжижают мокроту, стимулируют ее отхождение и уменьшают кашель. А вот картошка с этой задачей не справляется.

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