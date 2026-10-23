Риск смерти выше на 39%: ученые предупредили о скрытой опасности дневного сна

У пожилых людей, которые регулярно спят днем больше часа, риск смерти оказался выше. Результаты исследования опубликовали в журнале Sleep Health, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В работе использовали данные 4447 жителей Вьетнама в возрасте в среднем около 70 лет. Наблюдение длилось четыре года: исследователи выясняли, как часто и как долго участники спят днем, а также насколько хорошо отдыхают ночью. За этот период скончались 514 человек. У участников, регулярно отводивших на дневной сон час и больше, вероятность смерти оказалась на 39% выше по сравнению с теми, кто днем не спал. Даже с поправкой на качество ночного отдыха и другие факторы эта связь оставалась. А вот для сна короче 30 минут и продолжительностью от 30 до 59 минут значимой связи с риском не выявили.

Также исследователи заметили, что качество сна ночью сказывалось на связи дневного отдыха со смертностью. Однако у тех, кто спал днем больше часа, риск оставался повышенным вне зависимости от того, хорошо ли они высыпались ночью. Авторы считают, что потребность в долгом дневном сне может указывать на неполадки со здоровьем. При этом работа не подтверждает, что риск смерти растет именно из-за сна: возможно, такой сон лишь сигнализирует об уже имеющихся нарушениях в организме.