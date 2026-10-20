Воспитывал детей как кошек: сын Куклачева раскрыл неожиданную семейную тайну

О том, как росли дети знаменитого дрессировщика Юрия Куклачева, его сын Дмитрий рассказал Тутте Ларсен в интервью для проекта "Нетленка" на "Абзаце". Как он объяснил, отец не пытался навязать им свои решения: даже пока дети были несовершеннолетними, последнее слово оставалось за ними.

– Отец нас воспитывал всегда всех – и меня, и брата, и сестру – как кошек. Он никогда не довлел своим мнением. То есть он говорил, но не настаивал ни на чем, не давил. И это одно из его уникальных качеств как воспитателя. Вот это умение мягко направить. Это очень важно, – поделился Дмитрий.

Еще дрессировщик рассказал, что в их с женой Мариной ссоры отец не включался. Как отметил сын, Юрий Куклачев не принимал ничью сторону.