Порезались в ПВЗ: врач оценил реальный риск заражения гепатитом при получении посылки

Посетители пунктов выдачи заказов часто режутся общими ножами при вскрытии посылок. В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" врач Евгений Тарасов объяснил, грозит ли это заражением гепатитом B.

Чем опасен вирус

Гепатит B поражает печень. Он в 50–100 раз заразнее ВИЧ. У 5–10% взрослых инфекция переходит в хроническую форму. Она бессимптомно приводит к циррозу и раку печени.

Свойства вируса

Инфекция передается через кровь и биологические жидкости. Для заражения хватает микроскопической дозы. Вирус очень живуч:

Сохраняет активность в засохшей крови до одного месяца.

Переносит заморозку и кратковременное кипячение.

Вероятность заражения в ПВЗ

Риск инфицирования через нож крайне мал. Для этого должны совпасть три фактора:

На лезвии есть кровь носителя активной формы вируса. Кровь оставлена недавно. Со временем и под воздействием света концентрация вируса падает. Чужая кровь попала прямо в вашу открытую рану. Неповрежденная кожа полностью защищает от вируса.

Как защититься

Надежную защиту дает плановая вакцинация. Прививка обеспечивает почти 100% иммунитет от гепатита B.