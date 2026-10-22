Здоровье

Порезались в ПВЗ: врач оценил реальный риск заражения гепатитом при получении посылки

Врач-терапевт Евгений Тарасов рассказал, опасен ли порез канцелярским ножом в пункте выдачи заказов (ПВЗ).

Посетители пунктов выдачи заказов часто режутся общими ножами при вскрытии посылок. В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" врач Евгений Тарасов объяснил, грозит ли это заражением гепатитом B.

Чем опасен вирус
Гепатит B поражает печень. Он в 50–100 раз заразнее ВИЧ. У 5–10% взрослых инфекция переходит в хроническую форму. Она бессимптомно приводит к циррозу и раку печени.

Свойства вируса
Инфекция передается через кровь и биологические жидкости. Для заражения хватает микроскопической дозы. Вирус очень живуч:

  • Сохраняет активность в засохшей крови до одного месяца.
  • Переносит заморозку и кратковременное кипячение.

Вероятность заражения в ПВЗ
Риск инфицирования через нож крайне мал. Для этого должны совпасть три фактора:

  1. На лезвии есть кровь носителя активной формы вируса.
  2. Кровь оставлена недавно. Со временем и под воздействием света концентрация вируса падает.
  3. Чужая кровь попала прямо в вашу открытую рану. Неповрежденная кожа полностью защищает от вируса.

Как защититься
Надежную защиту дает плановая вакцинация. Прививка обеспечивает почти 100% иммунитет от гепатита B.

Фото: VSE42.RU
Автор: Екатерина Редькина
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