Таксист нарушает ПДД? Как законно вернуть деньги за опасную поездку

Юрист Владимир Свечников объяснил россиянам, как вернуть деньги после поездки на такси с водителем-лихачом.
Как рассказал юрист в беседе с NEWS.ru, пассажиры такси вправе вернуть деньги за опасную поездку. Закон обязывает перевозчиков обеспечивать безопасность клиентов.
– Вернуть деньги за опасную поездку на такси можно. Компенсация зависит от характера нарушения и доказательств. Пассажир оплачивает перевозку, которая по закону должна быть безопасной для жизни и здоровья, – сказал Свечников.
Грубые нарушения ПДД водителем – проезд на красный свет, выезд на встречную полосу или опасные перестроения – дают право требовать снижения стоимости или полного возврата средств.
Для получения компенсации необходимы доказательства. Используйте видео из салона, записи видеорегистратора, показания свидетелей или данные о штрафах таксиста.
Как действовать:
- Сразу после поездки направьте письменную претензию в службу такси.
- Укажите дату, маршрут, данные автомобиля, конкретные нарушения и ваши финансовые требования.
- Ожидайте решения. По закону перевозчик обязан вернуть средства в течение 10 дней.
Если служба такси отказывается возвращать деньги, спор решается в суде. При доказанной вине водителя пассажир также имеет право взыскать компенсацию морального вреда.