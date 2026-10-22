Таксист нарушает ПДД? Как законно вернуть деньги за опасную поездку

В кузбасской столице заметили курьёзный дорожный конфликт: водитель автофургона полез с кулаками на инструктора известной автошколы.

Газелист в Кемерове устроил мордобой с автоинструктором на глазах ученика

19 октября 2026 г., 16:50 Газелист в Кемерове устроил мордобой с автоинструктором на глазах ученика В кузбасской столице заметили курьёзный дорожный конфликт: водитель автофургона полез с кулаками на инструктора известной автошколы.

19 октября 2026 г., 16:50 Газелист в Кемерове устроил мордобой с автоинструктором на глазах ученика В кузбасской столице заметили курьёзный дорожный конфликт: водитель автофургона полез с кулаками на инструктора известной автошколы.

19 октября 2026 г., 16:50 Газелист в Кемерове устроил мордобой с автоинструктором на глазах ученика В кузбасской столице заметили курьёзный дорожный конфликт: водитель автофургона полез с кулаками на инструктора известной автошколы.