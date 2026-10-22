Общество

Таксист нарушает ПДД? Как законно вернуть деньги за опасную поездку

Юрист Владимир Свечников объяснил россиянам, как вернуть деньги после поездки на такси с водителем-лихачом.

Как рассказал юрист в беседе с NEWS.ru, пассажиры такси вправе вернуть деньги за опасную поездку. Закон обязывает перевозчиков обеспечивать безопасность клиентов.

– Вернуть деньги за опасную поездку на такси можно. Компенсация зависит от характера нарушения и доказательств. Пассажир оплачивает перевозку, которая по закону должна быть безопасной для жизни и здоровья, – сказал Свечников.

Грубые нарушения ПДД водителем – проезд на красный свет, выезд на встречную полосу или опасные перестроения – дают право требовать снижения стоимости или полного возврата средств.

Для получения компенсации необходимы доказательства. Используйте видео из салона, записи видеорегистратора, показания свидетелей или данные о штрафах таксиста.

Как действовать:

  1. Сразу после поездки направьте письменную претензию в службу такси.
  2. Укажите дату, маршрут, данные автомобиля, конкретные нарушения и ваши финансовые требования.
  3. Ожидайте решения. По закону перевозчик обязан вернуть средства в течение 10 дней.

Если служба такси отказывается возвращать деньги, спор решается в суде. При доказанной вине водителя пассажир также имеет право взыскать компенсацию морального вреда.

Фото: VSE42.RU
Автор: Екатерина Редькина
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