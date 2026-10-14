Водители "Яндекс Такси" остались без выплат: что ответили в компании

13 октября "Яндекс Такси" заявил, что все деньги за выполненные заказы водители получат сполна. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя компании.

В сервисе принесли извинения за задержку и подчеркнули, что выплаты придут в полном объёме, как и обещали.

А до этого в чатах водителей начали появляться жалобы. Люди писали, что не могут вывести средства ежедневно. Некоторые даже просили пассажиров отменять заказ в приложении и платить наличными или переводом.

В "Яндекс Такси" объяснили ситуацию. Инженеры восстанавливают вывод денег с баланса платформы – для заказов в "Яндекс Про". Часть водителей уже получает выплаты как обычно. Остальным функция возвращается постепенно. Сейчас деньги выплачивают за заказы с 10 по 12 октября.

Собеседник РБК на рынке такси пояснил, почему задержка так ударила по людям. Водители обычно получают доход в течение дня и почти сразу его выводят. То есть эти деньги – на ежедневные расходы.

Напомним, 11 октября в "Яндексе" сообщили: дата-центр компании во Владимире повредили в результате атаки беспилотников. После этого у пользователей начались перебои в работе сервисов. В том числе возникли проблемы с заказом такси.

13 октября "Яндекс Пэй" начал восстанавливаться. Части пользователей вернули возможность платить и переводить деньги. Большинство устройств умного дома с "Алисой" тоже заработали. Но история событий, графики датчиков и данные об их срабатывании оставались недоступны.

А сбои в работе сервисов после атак на дата-центры добрались и до Кузбасса. Ранее VSE42.RU сообщал, что в регионе из-за ударов по дата-центру "Яндекса" стали недоступны электронные билеты.