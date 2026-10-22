Маркетологи продают вам стресс: как вернуть настоящую радость праздника

Руки дрожат, пока вы составляете список покупок, коллеги на корпоративе выводят из себя, а цены на билеты лишают сна – так может ощущаться "праздничная тревога". Причём это касается не только новогодних праздников, но и любых других. Особенно сильно они дают о себе знать, если город начинают украшать слишком рано.

В беседе с "Радио 1" психолог Анастасия Кардиакос предложила простой приём: посмотреть на происходящее с другой стороны. Она посоветовала представить себя экспертом и подумать, как вы порекомендовали бы украсить ёлку или сервировать стол. Что ещё можно придумать, какие детали добавить?

– То есть можно смотреть на эти процессы не из точки "я", а из точки наблюдателя. И тогда немножко снижается интенсивность эмоций, – сказала психолог.

Специалист считает, что опираться стоит на собственный выбор, а не на то, к чему подталкивает маркетинг.

Вот что ещё можно сделать:

Не спешите за покупками под впечатлением от витрин – определиться можно и позже.

Оставьте подведение итогов на своё время.

Не прокручивайте заранее возможные варианты развития событий.

Новогодние подарки нередко оказываются одной из статей расходов, которую сложнее всего предугадать. Берёшь что-нибудь для коллег, родных, друзей и детей – и незаметно выходишь за рамки личного бюджета. Как сократить такие траты, рассказали в URA.RU.