Иллюзия экономии: почему ваши осенние запасы к Новому году в итоге обойдутся дороже свежих товаров перед праздником

Как рассказала эксперт в беседе с Pravda.Ru, закупать продукты к Новому году заранее невыгодно. По словам Поповой, попытки сэкономить приведут лишь к порче еды.

Почему не стоит делать ранние запасы:

Оптовая выгода недоступна. Игра на разнице цен работает только при закупках сотнями тонн. Обычный покупатель экономии не заметит.

Игра на разнице цен работает только при закупках сотнями тонн. Обычный покупатель экономии не заметит. Качество падает. Домашняя заморозка портит деликатесы: рыба и морепродукты окисляются и вымерзают. Бакалея (соль, сахар) впитывает лишнюю влагу.

Домашняя заморозка портит деликатесы: рыба и морепродукты окисляются и вымерзают. Бакалея (соль, сахар) впитывает лишнюю влагу. Себестоимость стабилизируется. В декабре пищевые заводы работают на максимум. Высокая производительность сдерживает рост цен.

В декабре пищевые заводы работают на максимум. Высокая производительность сдерживает рост цен. Начинаются распродажи. Магазины запускают предновогодние акции. Декабрьские скидки часто делают продукты дешевле, чем осенью.

Эксперт советует не "замораживать" деньги в продуктах. Выгоднее дождаться декабрьских распродаж и купить свежий товар.