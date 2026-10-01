Иллюзия экономии: почему ваши осенние запасы к Новому году в итоге обойдутся дороже свежих товаров перед праздником

Директор по развитию ООО "Фуд Тим" Олеся Попова рассказала, как желание сэкономить на новогоднем столе осенью приводит к испорченным деликатесам и скрытой потере денег.
Как рассказала эксперт в беседе с Pravda.Ru, закупать продукты к Новому году заранее невыгодно. По словам Поповой, попытки сэкономить приведут лишь к порче еды.
Почему не стоит делать ранние запасы:
- Оптовая выгода недоступна. Игра на разнице цен работает только при закупках сотнями тонн. Обычный покупатель экономии не заметит.
- Качество падает. Домашняя заморозка портит деликатесы: рыба и морепродукты окисляются и вымерзают. Бакалея (соль, сахар) впитывает лишнюю влагу.
- Себестоимость стабилизируется. В декабре пищевые заводы работают на максимум. Высокая производительность сдерживает рост цен.
- Начинаются распродажи. Магазины запускают предновогодние акции. Декабрьские скидки часто делают продукты дешевле, чем осенью.
Эксперт советует не "замораживать" деньги в продуктах. Выгоднее дождаться декабрьских распродаж и купить свежий товар.
Фото: magnific.com / magnific