Не только сахар: стоматолог назвал неочевидных врагов вашей улыбки

Чтобы улыбка оставалась красивой, мало регулярно чистить зубы – важно ещё и следить за тем, что мы едим каждый день. Даже привычная еда, которую мы записываем в полезную, порой понемногу повреждает эмаль и создаёт благоприятные условия для появления кариеса.

В беседе с "Радио 1" стоматолог, хирург, имплантолог и ортодонт Арам Давидян объяснил: от крепкого чая на зубах может появляться пигментация, а леденцы и другие конфеты с сахаром, которые долго рассасывают, увеличивают вероятность кариеса.

– Кислые леденцы могут повредить эмаль. То же касается газированных напитков. Сладкая газировка опасна сочетанием сахара и кислот, – сказал медик.

При этом отсутствие сахара не делает напиток безвредным для зубов: из-за высокой кислотности он тоже может вызывать эрозию эмали.

Давидян также напомнил, что не стоит пренебрегать профилактикой и простыми правилами ухода за полостью рта.

Очень полезным дополнением к ежедневной гигиене и профилактике заболеваний зубов и десен является ирригатор. О том, что нужно учесть при покупке такого устройства рассказали в URA.RU.