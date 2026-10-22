Леденцы и чай вместо зубной пасты: стоматолог раскрыл всю правду о нашумевшей разработке ученых

В интернете обсуждают новость о краснодарских учёных, создавших чай и леденцы, которые якобы работают лучше зубной пасты. В леденцы добавили изомальт – сахарозаменитель, безопасный для зубов, а лечебный чай содержит экстракты жимолости и зизифуса.

Данную разработку оценил стоматолог, хирург, имплантолог, ортодонт Арам Давидян в беседе с "Радио 1". Медик назвал ее интересной.

– Растительные экстракты могут обладать антибактериальными свойствами, а изомальт (в отличие от обычного сахара) практически не способствует образованию кислот в полости рта. Но утверждать, что чай и леденцы эффективнее зубной пасты, пока преждевременно. Разработка еще не прошла клинические испытания, ее эффективность у пациентов не доказана, – пояснил специалист.

Врач также отметил, что обычный чай не вредит зубам, так что пить его вполне можно. Но от крепкого чая на зубах может появиться пигментация, уточнил стоматолог.