Разрушение зубов и кариес: в полезных и спортивных батончиках нашли страшное

Злаковые и спортивные батончики с пометкой "без сахара" могут серьезно вредить зубам. Об этом врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, надписи на упаковках о пользе и отсутствии подсластителей часто не соответствуют действительности, а уровень глюкозы в крови после их употребления может подниматься выше, чем от простых сладостей. Даже если вместо сахарозы в составе указана фруктоза, для бактерий в полости рта принципиальной разницы нет.

Особую проблему, по мнению специалиста, представляют батончики-мюсли и протеиновые перекусы. Из-за вязкой структуры их остатки могут надолго задерживаться в углублениях зубов. Бактерии начинают перерабатывать углеводы, а образующаяся кислота постепенно воздействует на эмаль.

– Консистенция таких батончиков – очень вязкая масса, которая прочно прилипает к зубам надолго. Бактерии начинают расщеплять сахар и выделяют кислоту, постепенно разрушающую зуб и приводящую к типичному кариесу. Злоупотреблять ими точно не стоит, – пояснил стоматолог.

Отдельно врач предупредил о спортивном питании, включая гейнеры и изотоники. По его словам, некоторые такие продукты содержат большое количество углеводов и концентрированные аминокислоты, которые способные растворять твердые ткани зубов даже без участия бактерий.

– В гейнерах бешеное количество сахара: они и прибавляют массу, и очень быстро разрушают зубы. Некоторые мои пациенты долго их принимали – и кариес там просто колоссальный, – рассказал Антипенко.

Чтобы уменьшить воздействие липких продуктов на зубы, стоматолог советует после батончиков и энергетических напитков полоскать рот водой, а спортивные добавки принимать в виде капсул.