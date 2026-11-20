Оператор Билайн прокачал сеть мобильного интернета в Кемеровской области, добавив более 170 базовым станциям дополнительный частотный диапазон. Это сделало покрытие более широким и бесшовным.
В Кемерове и Кемеровском районе, Юрге, Ленинск-Кузнецком районе, Прокопьевске и Новокузнецке, Междуреченске базовые станции получили диапазон L900, который хорошо проникает в здания, паркинги и подвалы, а также используется для организации связи в удалённых районах. Это позволило сделать покрытие более надежным на цокольных этажах, в подземных гаражах и погребах, а также нарастить покрытие и пропускную способность сети, чтобы адаптировать сеть к росту трафика и создать запас прочности на будущее.
Дополнительный диапазон был выделен за счёт рефарминга частотных ресурсов – часть мощностей, используемых под ранние стандарты сотовой связи, была передана для усиления сети 4G. Это дало прирост покрытия и пропускной способности без строительства дополнительных базовых станций.
В результате работ клиенты получили возможность с комфортом пользоваться современными сервисами на базе 4G, позволяющему скачивать объемные файлы, слушать музыку и подкасты, пользоваться мессенджерами и общаться с помощью голосовой связи с помощью технологии Voice over LTE (VoLTE), обеспечивающей высокое качество соединения.
– Диапазон L900 называется "дальнобойным" за то, что позволяет обеспечивать покрытие на больших территориях. Он оправдывает своё название: новый уровень качества могли заметить жители городов как в центральных районах, так и на окраинах и в пригородных территориях. Это действительно большой шаг по увеличению покрытия и емкости сети в Кемеровской области, – комментирует директор Кемеровского филиала Билайн Владимир Савин.