В Кемерове и Кемеровском районе, Юрге, Ленинск-Кузнецком районе, Прокопьевске и Новокузнецке, Междуреченске базовые станции получили диапазон L900, который хорошо проникает в здания, паркинги и подвалы, а также используется для организации связи в удалённых районах. Это позволило сделать покрытие более надежным на цокольных этажах, в подземных гаражах и погребах, а также нарастить покрытие и пропускную способность сети, чтобы адаптировать сеть к росту трафика и создать запас прочности на будущее.

Дополнительный диапазон был выделен за счёт рефарминга частотных ресурсов – часть мощностей, используемых под ранние стандарты сотовой связи, была передана для усиления сети 4G. Это дало прирост покрытия и пропускной способности без строительства дополнительных базовых станций.

В результате работ клиенты получили возможность с комфортом пользоваться современными сервисами на базе 4G, позволяющему скачивать объемные файлы, слушать музыку и подкасты, пользоваться мессенджерами и общаться с помощью голосовой связи с помощью технологии Voice over LTE (VoLTE), обеспечивающей высокое качество соединения.