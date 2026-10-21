Пломбир со вкусом обмана: как вычислить скрытый сахар в составе продуктов

В беседе с NEWS.ru нутрициолог Анна Слип рассказала, что глюкозно-фруктозные сиропы в списке ингредиентов помогают производителям скрыть сахар в продукте. Чтобы не попасться на маркетинговые уловки, она рекомендует не пропускать надписи мелким шрифтом на упаковке.

– В магазине обычно смотрят на яркое название, цену и срок годности. А самое важное о продукте написано на обороте мелким шрифтом. По закону ингредиенты перечисляют по убыванию: чего больше, то и стоит первым. Первые две-три позиции – и есть сам продукт. Если в мороженом на первом месте сахар и растительный жир, а не молоко, – это уже не пломбир, а пародия на него, – отметила эксперт.

Обещание "без сахара" на упаковке тоже не гарантирует его отсутствия. За ним могут стоять глюкозно-фруктозный сироп, декстроза, патока или концентрированный сок, пояснила Слип.

По словам специалиста, один продукт порой содержит сразу несколько источников такого скрытого сахара. А слова "фитнес", "эко" и "натуральный" нередко служат лишь способом привлечь покупателя.

– Правду показывает наименование мелким шрифтом: крупно написано "сгущенка", а ниже – "продукт молокосодержащий с заменителем молочного жира", – сказала собеседница СМИ.

С заметной цифрой калорийности на лицевой стороне упаковки тоже лучше не спешить с выводами. Расчет может быть сделан для одной порции, а не для всего содержимого, причем величину этой порции определяет сам производитель. Чем она меньше, тем скромнее выглядят количество сахара и калорий – и тем привлекательнее кажется покупка. Поэтому проверять эти показатели лучше по таблице на обороте, ориентируясь на строку "на 100 г", подытожила Слип.