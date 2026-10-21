Меньше калорий, больше туалетной бумаги: врач раскрыла коварство популярных сахарозаменителей

Маркировку "без сахара" нередко принимают за автоматическое разрешение есть сколько хочется. Однако сахар в таких продуктах могут заменять подсластителями, от которых тоже бывают неприятности с ЖКТ – диарея, вздутие, ощущение тяжести в животе и другие проявления. Об этом изданию "Газета.Ru" рассказала гастроэнтеролог Дарья Липовая.

– Особенно часто реакцию со стороны кишечника вызывают сахарные спирты: сорбит, ксилит и мальтит. Они не полностью перевариваются, притягивают воду в кишечник и у чувствительных людей могут провоцировать вздутие, газообразование и диарею. Стевия и сукралоза у некоторых людей тоже могут вызывать вздутие, газообразование или дискомфорт в животе, – отметила врач.

По ее словам, с эритритом обычно проще, но и он не универсальный вариант: всё зависит от личной чувствительности и того, сколько продукта человек съел.

При этом, как уточнила Липовая, от одного напитка с надписью "зеро" вовсе не обязательно станет плохо. Сложности начинаются, если подобная еда и напитки регулярно появляются в меню, а человек считает их совершенно безвредной альтернативой сладостям.

Медик посоветовала для начала уменьшить количество скрытого сахара, который есть в соусах, готовых завтраках, йогуртах и напитках, а не пытаться подобрать безупречный подсластитель. Для утоления жажды лучше отдавать предпочтение обычной воде, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".