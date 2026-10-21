Новую диверсию устроили в Кузбассе – когда и где

6 октября на перегоне Топки – Каменный Бродик Западно-Сибирской железной дороги произошла железнодорожная диверсия с поджогом, сообщает в среду объединённый пресс-центр судов Кузбасса.

По версии следствия, женщина через мессенджер сговорилась с неизвестным, который выступает против действующей власти РФ, и согласилась пойти на дело за награду. Помогал в этом мужчина.

– Мужчина <...> вскрыл релейный шкаф, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг, что повлекло мгновенное воспламенение и уничтожение электрического оборудования, – сказали в суде.

Женщина сняла поджог на камеру и отправила видео куратору.

В понедельник, 19 октября, силовики поймали подозреваемых, на них завели уголовное дело о диверсии. В среду Центральный районный суд Кемерова отправил поджигателей в СИЗО до 19 декабря. Арестантам грозит от 12 до 20 лет.

Напомним, на днях в Кузбассе за такую же диверсию в Мариинске посадили в колонию двух подростков на 7 и 8 лет. Другие подростки устроили недавно диверсию на перегоне железнодорожных станций Судженка – Анжерская, их поймали. Также в октябре посадили двух парней за две диверсии, совершённые летом 2024 года.