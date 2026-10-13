"Работали за криптовалюту": двое кузбассовцев ответили за диверсию

В Кузбассе осудили двоих местных жителей, которые на момент преступления были несовершеннолетними. Ранее они не были судимы. Суд признал их виновными в диверсии и государственной измене. Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.



Как установил суд, летом 2024 года одному из подростков предложили за деньги поджечь объекты железнодорожной инфраструктуры. Он согласился и привлек к делу своего знакомого. В июне того же года они вместе подожгли два релейных шкафа на станции Мариинск. Действовали они, как отметили в суде, в интересах иностранного государства.

– После предоставления видеозаписи совершенного поджога ими было получено вознаграждение в криптовалюте, – говорится в сообщении.

Один из подсудимых также признан виновным в том, что склонил другого к совершению диверсии. По совокупности преступлений им назначили 7 и 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.