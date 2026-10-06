В Кузбассе произошла страшная диверсия – её устроили подростки

На перегоне железнодорожных станций Судженка – Анжерская в Кузбассе произошла диверсия, там сожгли релейный шкаф, сообщает во вторник Кузбасское ЛУ МВД. Подозреваемыми оказались подростки.

– Двое 15‑летних школьников откликнулись на предложение неизвестного и, за вознаграждение в 40 тысяч рублей, совершили поджог с целью вывести из строя релейный шкаф на железной дороге, – сказали в транспортной полиции.

Поджог парни снимали на телефон, а видео потом скинули куратору.

Силовики по горячим следам нашли подозреваемых, которые пытались устроить ещё один поджог. Они во всём сознались. На ребят завели уголовное дело о диверсии.

Напомним, в прошлом году подросткам в Кузбассе за аналогичную диверсию дали 5 и 6 лет колонии.