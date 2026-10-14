Видео для иностранца обернулось кузбасским подросткам 8 годами колонии

Как сообщили в СК России, в Кузбассе вынесли приговор двум молодым людям. На момент преступлений им было по 17 лет. Их признали виновными в диверсии, государственной измене и содействии диверсионной деятельности.

По данным ведомства, всё началось в июне 2024 года. Один из подростков переписывался в Telegram с незнакомцем, который находился за границей. Тот предложил деньги за поджог объектов железнодорожной инфраструктуры. Юноша согласился и привлёк к делу своего ровесника.

С 30 июня по 2 июля 2024 года они подожгли два релейных шкафа на станции Мариинск Красноярской железной дороги. Свои действия фигуранты сняли на видео и запись отправили куратору.

– За совершенные преступления молодые люди получили от куратора около 25 тыс. рублей, – отметили в Следкоме РФ.

Парней задержали сотрудники УФСБ по Кузбассу и УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Суд назначил им 8 и 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.