От прыжков в лужи до соплей и цистита: спасаем детский иммунитет

Если ребенок увлеченно носится по лужам, он рискует переохладиться, а его иммунная защита – ослабнуть. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-педиатр Эльвира Зиганшина. По ее словам, родителям стоит помнить: во время долгой прогулки под дождем с забегами по лужам детский организм может быстро потерять тепло. Само переохлаждение не обязательно обернется болезнью, но способно ослабить иммунитет.

– Из-за этого вирусы и бактерии быстрее проникают в организм. На холоде сосуды в носу сужаются, реснитчатый эпителий также работает медленнее и бактерии быстрее проникают в верхние дыхательные пути. Также активируется условно-патогенная флора, которая уже живет в организме, – сказала врач.

В итоге могут развиться инфекции верхних дыхательных путей – ринит, фарингит, отит, – а также инфекции мочеполовой системы, в том числе цистит и уретрит.

Вернувшегося с дождливой прогулки ребенка, который бегал по лужам, нужно без промедления переодеть во все сухое и теплое, добавила педиатр. Согреться поможет и теплое питье: чай с лимоном, вода или морс.

Насторожить родителей должны симптомы респираторной инфекции. Также у ребенка могут появиться боль при мочеиспускании, мышечные боли и повышенная температура.