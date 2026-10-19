Почему чесночный "амулет" от ОРВИ опасен для ребенка: мнение врача

Для VSE42.Ru на вопросы о народных методах профилактики простуды ответила Пантюхина Евгения Михайловна – врач-педиатр детской клиники "Будь Здоров" (Москва). По ее словам, популярный метод с чесноком на шее не работает по нескольким причинам.

– Фитонциды эффективны против бактерий, но не против вирусов. А именно вирусы вызывают большинство случаев ОРВИ, – пояснила врач.

Кроме того, входные ворота инфекции – не только нос. Вирусы могут попасть в организм через слизистые глаз, рта или поврежденную кожу, и испарения чеснока здесь бессильны. Даже если чеснок надрезать для лучшего выделения фитонцидов, их количество, которое мы вдыхаем, не способно создать защитный барьер.

Однако помимо отсутствия пользы, такой "амулет" может быть опасен.

– Ожоги кожи и слизистых. Эфирные масла чеснока агрессивны. Если сок попадет на кожу или слизистые, это может вызвать сильное раздражение или химический ожог, – предупредила Евгения Пантюхина.

А вера в "магические" свойства чеснока может привести к тому, что человек начнет пренебрегать реальными мерами профилактики. Вместо сомнительного метода лучше сосредоточиться на доказанных способах защиты: мытье рук с мылом, проветривании помещений, использовании солевых растворов для промывания носа и ношении маски в местах массового скопления людей. Если хочется поддержать иммунитет, полезнее употреблять чеснок в пищу.