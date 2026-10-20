Либидо ушло в спячку: что конкретно нужно поменять мужчинам за 35, чтобы вернуть сексуальное желание

Как рассказала Миллер в беседе с РИАМО, то, с чем мужской организм в молодости справлялся без особых проблем, с годами может ощутимо сказываться на здоровье и сексуальном желании. Специалист объяснила, что примерно до 35–40 лет у мужчин сохраняется резерв регуляторной гибкости: он помогает организму сглаживать последствия стресса, недостатка сна и сезонных сбоев. Однако, по словам Миллер, позже этот резерв иссякает.

– Тогда то, что раньше проходило незаметно: зима, холодная мастерская, мало солнца, начинает сигналить через либидо, эрекцию, энергию. Сексуальность здесь – тот самый датчик, – поделилась эксперт.

Если зимой желание снижается, а мужчина спит всего по 5 часов, проводит дни в офисе и зябнет на остановке, не стоит объяснять всё "поломкой гормонов", отметила психолог. Так система регуляции дает понять, что привычный ритм жизни сбился. Поэтому налаживать нужно именно его, а не пытаться "починить" тестостерон.