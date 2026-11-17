Крупный термальный комплекс, вотчина Деда Мороза и веер новых трасс

Отдыхающие в этом сезоне получат новые возможности на курорте "Шермонт", который развивает компания "УГМК-Застройщик". Создана экосистема отдыха для любого бюджета.

С начала года открылся пятизвёздочный отель "Шермонт" с рестораном, караоке TRUFF, тренажёрным залом и банным комплексом. Готовится к открытию второй отель на 328 номеров. Через год планируется третий комплекс, через два – четвёртый.

Для более доступного размещения работает отель "Сказки Горной Шории" (сейчас 54 номера, к Новому году откроются ещё 73). Гости получают доступ ко всей премиальной инфраструктуре курорта.

Для тех, кто хочет сделать Шерегеш вторым домом, запускается эко-квартал "Кедровый". Получено разрешение на строительство первых домов. Проект расположен в заповедной горной деревне между секторами А и В.

Главной точкой притяжения станет крупнейший в Кузбассе термальный комплекс с открытым подогреваемым бассейном, водопадами, банями и саунами. Он будет работать ежедневно круглый год.

На территории появятся каток с прокатом, площадка для зимнего футбола и Вотчина Деда Мороза. С 20 декабря стартуют мастер-классы и праздничные мероприятия. Готовится ресторан "Коптильня" от создателей бара "Грелка".

В секторе F запустят гондольную канатную дорогу "Центральная" (2250 м, 2335 чел./час) на вершину горы Зелёная. Она дополнит кресельную дорогу "Шермонт" с подогревом сидений и откроет 11 км трасс.

Доступны бесплатные парковки (9:00–18:00): 350 мест у "Шермонта" и 300 у "Центрального". Вечером они становятся многофункциональными пространствами со сценой и экраном.

Через два года в секторе F появится центральная площадь – новое общественное сердце курорта для масштабных событий. Концепцию разрабатывают с бюро "Гордеев-Демидов".

https://shermont-hotel.ru/afisha