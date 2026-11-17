Курорт "Шермонт" представил масштабную программу мероприятий, посвящённую старту нового горнолыжного сезона 2026-2027. Главные события состоятся в эту субботу, 21 ноября.
В 15:00 на большой сцене возле отеля "Шермонт" стартует фестиваль "Шерегешфест".
В 16:00 состоится первый снежный карнавальный спуск в невероятных костюмах: йети, снежинки и королевы, супергерои и не только. Принять участие может каждый: достаточно придумать образ, собрать друзей и зарегистрироваться на сайте шерегешфест.рф.
В 18:00 стартует музыкальное шоу, на котором выступят народный артист России Олег Газманов с новой песней "Шерегеш – место силы", а также кавер-группа "Голливуд" и диджей-сет. В 21:00 прогремит праздничный салют.
– Мы видим, как меняется запрос аудитории. Гостям уже недостаточно просто катания, им нужен комплексный отдых и яркие эмоции для всей семьи, – отмечает генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин. – Развитие курортной инфраструктуры и создание таких событийных точек притяжения – это часть нашей стратегии. Мы хотим, чтобы Шерегеш ассоциировался не только со знаменитым пухляком, но и с качественным семейным досугом, большим праздником. Именно поэтому мы поддерживаем проекты, где спорт, творчество и семейные традиции объединяются в единое целое.
Отдыхающие в этом сезоне получат новые возможности на курорте "Шермонт", который развивает компания "УГМК-Застройщик". Создана экосистема отдыха для любого бюджета.
С начала года открылся пятизвёздочный отель "Шермонт" с рестораном, караоке TRUFF, тренажёрным залом и банным комплексом. Готовится к открытию второй отель на 328 номеров. Через год планируется третий комплекс, через два – четвёртый.
Для более доступного размещения работает отель "Сказки Горной Шории" (сейчас 54 номера, к Новому году откроются ещё 73). Гости получают доступ ко всей премиальной инфраструктуре курорта.
Для тех, кто хочет сделать Шерегеш вторым домом, запускается эко-квартал "Кедровый". Получено разрешение на строительство первых домов. Проект расположен в заповедной горной деревне между секторами А и В.
Главной точкой притяжения станет крупнейший в Кузбассе термальный комплекс с открытым подогреваемым бассейном, водопадами, банями и саунами. Он будет работать ежедневно круглый год.
На территории появятся каток с прокатом, площадка для зимнего футбола и Вотчина Деда Мороза. С 20 декабря стартуют мастер-классы и праздничные мероприятия. Готовится ресторан "Коптильня" от создателей бара "Грелка".
В секторе F запустят гондольную канатную дорогу "Центральная" (2250 м, 2335 чел./час) на вершину горы Зелёная. Она дополнит кресельную дорогу "Шермонт" с подогревом сидений и откроет 11 км трасс.
Доступны бесплатные парковки (9:00–18:00): 350 мест у "Шермонта" и 300 у "Центрального". Вечером они становятся многофункциональными пространствами со сценой и экраном.
Через два года в секторе F появится центральная площадь – новое общественное сердце курорта для масштабных событий. Концепцию разрабатывают с бюро "Гордеев-Демидов".
Реклама. Рекламодатель:ООО "УГМК-Застройщик"