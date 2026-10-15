Лысый – значит страстный? Сексолог рассказала всю правду о мужчинах без волос

Лысые мужчины вовсе не обязательно оказываются более страстными, уверенными и доминантными в отношениях. Об этом изданию "Абзац" рассказала психолог и сексолог Александра Миллер.

По словам специалиста, качество интимной жизни зависит не от внешности, а от самооценки мужчины и его отношения к себе.

– Лысина – это не гарантия секса. Шаблон "лысый – уверенный – горячий любовник" – иллюзия. В реальности неуверенный лысый мужчина может быть зажатым в постели, пассивно-агрессивным или самоутверждающимся за ваш счет. Секс зависит от того, как мужчина относится к себе. Лысый уверенный – это огонь, а неуверенный – тлеющий уголек, – отметила эксперт.

При выборе спутника жизни сексолог советует обращать внимание прежде всего на поведение человека и его психологическую зрелость.

В частности, важным признаком внутренней уверенности специалист считает здоровую самоиронию, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".