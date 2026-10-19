Быстрые диеты не работают: как питаться сытно и без вреда

Безопасная для здоровья диета – это не жесткие ограничения на пару недель, а образ питания, которого можно придерживаться долгие годы. Как рассказала VSE42.Ru нутрициолог Наталия Муратова, преподаватель Института нутрициологии при НАМО имени Н. А. Бородина, главное – чтобы рацион давал достаточно энергии и полезных веществ.

В основе современных рекомендаций – овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, рыба, мясо, птица, яйца или другие источники белка, а также растительные масла. При этом важно ограничивать избыток соли, свободных сахаров, насыщенных жиров и сильно переработанных продуктов.

– Одна из наиболее изученных моделей – средиземноморский тип питания. Это не меню с обязательным набором итальянских продуктов, а общая структура: много растительной пищи, бобовых и зерновых, рыба, орехи, растительные масла и умеренное количество остальных продуктов, – пояснила эксперт.

Она добавила, что при заболеваниях ЖКТ, почек, сахарном диабете и других состояниях рацион приходится адаптировать индивидуально вместе с врачом или профильным специалистом.