Никакого пара, только токсичный аэрозоль: врач назвал самое опасное заблуждение любителей вейпов

По словам медика, то, что выделяется при использовании вейпа, – вовсе не водяной пар, а токсичный для лёгких аэрозоль. Рауль Тен объяснил, что вещества в составе жидкостей для вейпов могут повреждать клетки дыхательных путей.

– Многие считают, что раз вейп не выделяет смол и продуктов горения, то он безвреден. Это самое популярное и самое опасное заблуждение. Устройство генерирует не водяной пар, а аэрозоль со сложным химическим составом. Главный ингредиент жидкостей для устройств – пропиленгликоль – при нагревании разлагается с образованием токсичных веществ, – сказал врач в беседе с NEWS.ru.

Как выяснили исследователи, в этом процессе появляются метилглиоксаль и ацетальдегид, повреждающие клетки дыхательных путей, добавил Тен.

Отдельно врач обратил внимание на серьёзную опасность метилглиоксаля: даже малые его количества могут повредить митохондрии и нарушить структуру клеток. Оториноларинголог также отметил, что вместе с аэрозолем вейпов выделяются формальдегид, нитрозамины, летучие органические вещества, тяжёлые металлы и другие токсичные соединения.