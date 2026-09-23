Эффект наждачки: пульмонолог раскрыл скрытые угрозы для детских легких

Как рассказал врач-пульмонолог Роман Будинский в беседе с "Радио 1", есть три главных правила защиты дыхательной системы детей:

1. Вакцинация. Прививки от гриппа и пневмококка строго рекомендованы. Они предотвращают вспышки инфекций и опасные для жизни осложнения.

2. Защита от пассивного курения. Курильщик выдыхает токсины еще 2–3 часа после выкуренной сигареты. Никотин и смолы буквально обжигают слизистую бронхов ребенка.

– Никотин выделяется с дыханием в течение двух-трёх часов после курения. А никотин и смолы, которые выделяются, – как наждачкой по слизистым. Это бронхи, это ожоги на них, что приводит к хроническому воспалению, – отметил медик.

3. Контроль микроклимата. Сухой воздух в квартире высушивает легочный секрет и открывает путь инфекциям. Избыточная влажность, напротив, сильно затрудняет дыхание.

По словам врача, соблюдение этих простых мер существенно снижает риск развития тяжелых легочных заболеваний у ребенка.