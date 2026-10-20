Платите ребенку за пятёрки? Педагог объяснил, как награда за хорошие оценки убивает желание учиться

Педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин предостерег родителей от оплаты школьных оценок. Как отметил эксперт в беседе с изданием "Газета.Ru", финансовое вознаграждение за пятерки превращает образование в коммерческую услугу.

– Когда родители платят за каждую пятерку, ребенок может начать воспринимать учебу как услугу: я выполняю задание – мне за это полагается награда. Если единственным стимулом становятся деньги, интерес к самому процессу обучения рискует отойти на второй план, – объяснил специалист.

Также у ребенка появляется страх трудностей. Он начинает избегать сложных задач из-за риска ошибиться и остаться без награды. Вместе с тем в глазах ребенка обесцениваются знания. Фокус смещается с реальных навыков на цифру в дневнике. Школьник может начать добиваться оценки любой ценой.

Рекомендации эксперта:

Поощряйте процесс обучения. Отмечайте упорство, самостоятельный поиск ошибок, применение новых способов решения и освоение трудных тем.

Отмечайте упорство, самостоятельный поиск ошибок, применение новых способов решения и освоение трудных тем. Отделите карманные деньги от учебы. Выдавайте их для обучения планированию личного бюджета, а не в качестве зарплаты за дневник.

Выдавайте их для обучения планированию личного бюджета, а не в качестве зарплаты за дневник. Ищите корень проблем. При плохой успеваемости восполняйте пробелы в базовых знаниях, помогайте с планом занятий и повышайте уверенность ребенка.

Главная задача родителей – научить ребенка видеть ценность собственных усилий. Школьник должен уметь отвечать на вопрос "Чему новому я сегодня научился?", а не ждать оплаты за выполненную работу.