Забыть о тревоге: зачем психологи советуют писать письма себе

Как отметила психолог Наталья Наумова в беседе с изданием "Абзац", если регулярно писать самому себе, становится проще дать выход эмоциям, справиться с внутренним критиком и уменьшить тревогу. По словам эксперта, такие записи могут стать заменой полноценной самоподдержке.

– Писать письма себе – полезное занятие, помогающее снизить тревогу и понять свои чувства. Если человек не любит писать руками, можно наговаривать послание на диктофон. Этот процесс позволяет выплеснуть все, что есть в голове, высказать эмоции без осуждения и ограничений, – порекомендовала Наумова.

По ее словам, если вы слишком строги к себе, попробуйте составить теплое, поддерживающее письмо, а утром перечитать его, чтобы почувствовать внутреннюю опору.

Психолог объяснила, что заметки в свободной форме, для которых не нужно соблюдать строгий график, помогают снова ощутить свободу выбора и внимательнее разобраться в собственных целях. Можно писать себе в будущее: рассказывать о мечтах и намечать конкретные шаги к желаемому. Не нужно ограничивать свободное письмо жесткими правилами – здесь важна свобода, которая дает терапевтический эффект. Благодаря таким упражнениям мозг начинает развиваться в нужном направлении.

Как добавила Наумова, письма без адресата незаменимы, когда человек переживает тяжелую потерю, расставание или переезд. Если встретиться с тем, к кому он привязан, физически невозможно, воображаемый разговор на бумаге помогает бережно завершить то, что осталось незаконченным.