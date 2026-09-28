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Почему ваше тело буквально заболевает при попытках разбогатеть, и как безопасно снять этот внутренний блок — совет психолога

Истинная причина финансовых неудач скрыта в телесных зажимах. Психолог Марина Философ объяснила россиянам, как их правильно убрать.

Финансовый потолок часто кроется внутри человека, а не в экономике. Психолог Марина Философ объясняет: тело, нервная система и психологические установки напрямую определяют уровень вашего дохода.

Главный барьер на пути к деньгам – страх перемен. Попытки заработать больше часто вызывают сильное внутреннее сопротивление. Оно проявляется в виде прокрастинации или внезапных болезней. Чем комфортнее ваша текущая жизнь, тем сложнее идти в рост из-за страха потерять стабильность, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Что еще блокирует увеличение дохода:

  • Чувство вины перед небогатыми близкими и страх стать изгоем.
  • Негативные стереотипы ("деньги – это опасность", "богатые – плохие").

Эти установки конфликтуют с базовой потребностью в безопасности. Психика воспринимает богатство как угрозу и запускает физический стресс. Меняется гормональный фон и мышечный тонус.

– Если разговор о деньгах регулярно воспринимается как опасность, то психика может буквально "тормозить" действие. Человек откладывает переговоры, избегает продаж, забывает, не проявляется, не просит повышения, когда стресс становится достаточно сильным и накапливается в теле, то в теле запускается болезнь, – поделилась собеседница СМИ.

Как пробить финансовый потолок:

  1. Честно ответьте себе на вопрос: "Что для меня на самом деле значат большие деньги?".
  2. Снизьте уровень тревоги вокруг темы финансов.
  3. Повысьте уровень материальной нормы, которую ваша психика воспринимает как безопасную.
  4. Сформируйте новый образ успешного себя. Это снимет внутренние блоки и вернет энергию для реальных действий.
Фото: VSE42.RU
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