Почему ваше тело буквально заболевает при попытках разбогатеть, и как безопасно снять этот внутренний блок — совет психолога

Истинная причина финансовых неудач скрыта в телесных зажимах. Психолог Марина Философ объяснила россиянам, как их правильно убрать.
Финансовый потолок часто кроется внутри человека, а не в экономике. Психолог Марина Философ объясняет: тело, нервная система и психологические установки напрямую определяют уровень вашего дохода.
Главный барьер на пути к деньгам – страх перемен. Попытки заработать больше часто вызывают сильное внутреннее сопротивление. Оно проявляется в виде прокрастинации или внезапных болезней. Чем комфортнее ваша текущая жизнь, тем сложнее идти в рост из-за страха потерять стабильность, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Что еще блокирует увеличение дохода:
- Чувство вины перед небогатыми близкими и страх стать изгоем.
- Негативные стереотипы ("деньги – это опасность", "богатые – плохие").
Эти установки конфликтуют с базовой потребностью в безопасности. Психика воспринимает богатство как угрозу и запускает физический стресс. Меняется гормональный фон и мышечный тонус.
– Если разговор о деньгах регулярно воспринимается как опасность, то психика может буквально "тормозить" действие. Человек откладывает переговоры, избегает продаж, забывает, не проявляется, не просит повышения, когда стресс становится достаточно сильным и накапливается в теле, то в теле запускается болезнь, – поделилась собеседница СМИ.
Как пробить финансовый потолок:
- Честно ответьте себе на вопрос: "Что для меня на самом деле значат большие деньги?".
- Снизьте уровень тревоги вокруг темы финансов.
- Повысьте уровень материальной нормы, которую ваша психика воспринимает как безопасную.
- Сформируйте новый образ успешного себя. Это снимет внутренние блоки и вернет энергию для реальных действий.