Почему ваше тело буквально заболевает при попытках разбогатеть, и как безопасно снять этот внутренний блок — совет психолога

Финансовый потолок часто кроется внутри человека, а не в экономике. Психолог Марина Философ объясняет: тело, нервная система и психологические установки напрямую определяют уровень вашего дохода.

Главный барьер на пути к деньгам – страх перемен. Попытки заработать больше часто вызывают сильное внутреннее сопротивление. Оно проявляется в виде прокрастинации или внезапных болезней. Чем комфортнее ваша текущая жизнь, тем сложнее идти в рост из-за страха потерять стабильность, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Что еще блокирует увеличение дохода:

Чувство вины перед небогатыми близкими и страх стать изгоем.

Негативные стереотипы ("деньги – это опасность", "богатые – плохие").

Эти установки конфликтуют с базовой потребностью в безопасности. Психика воспринимает богатство как угрозу и запускает физический стресс. Меняется гормональный фон и мышечный тонус.

– Если разговор о деньгах регулярно воспринимается как опасность, то психика может буквально "тормозить" действие. Человек откладывает переговоры, избегает продаж, забывает, не проявляется, не просит повышения, когда стресс становится достаточно сильным и накапливается в теле, то в теле запускается болезнь, – поделилась собеседница СМИ.

Как пробить финансовый потолок: