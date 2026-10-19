Бесплодие и риск выкидышей: как дефицит всего одного микроэлемента незаметно разрушает здоровье

Как рассказала в беседе с РИАМО эндокринолог и диетолог Наталья Горбунова, когда организму не хватает йода, могут возникнуть проблемы со щитовидной железой и снизиться способность к зачатию. При беременности такой дефицит грозит необратимыми нарушениями развития мозга у ребенка.

– Дефицит йода опасен, прежде всего, своим разрушительным влиянием на щитовидную железу и развитие мозга, так как йод является основным строительным материалом для тиреоидных гормонов. Его нехватка запускает целый каскад нарушений в организме, – объяснила Горбунова.

По словам врача, самые серьезные последствия возникают, когда йода не хватает в период внутриутробного развития и в первые годы жизни. Во время беременности недостаток этого микроэлемента может увеличивать вероятность выкидыша, родов раньше срока и других осложнений. Как отметила медик, из-за нехватки йода мозг ребенка может получить необратимые повреждения, в самых тяжелых случаях – вплоть до кретинизма. Даже умеренная нехватка этого микроэлемента у беременной способна в дальнейшем сказаться на когнитивных способностях ребенка, подчеркнула эндокринолог.

У взрослых на фоне йодного дефицита может появиться зоб: щитовидная железа увеличивается, пытаясь восполнить недостаток микроэлемента. Среди других возможных последствий – гипотиреоз и уменьшение способности к зачатию у людей обоих полов.