Личная недвижимость может стать общей при разводе: неожиданный подвох при разделе имущества

В беседе с РИАМО юрист отметил, что личное имущество супруга (добрачное, подаренное или унаследованное) суд может признать совместным. Это происходит, если в период брака за общий счет были сделаны вложения, значительно увеличившие стоимость объекта: капитальный ремонт, реконструкция или строительство.

Судебная практика последних лет активно защищает права супруга-инвестора. Юрист привел пример.

– В феврале 2025 года Верховный суд рассмотрел дело, по которому жена получила в дар дом, а супруги в браке вложили в него около 20,7 млн рублей. Без улучшений он стоил 22,6 млн, с ними – 43,4 млн. Перед разводом жена подарила дом сыну, и суды трех инстанций отказали мужу в выплате улучшений, – передает СМИ слова Минаева.

Однако решение Верховного суда подтвердило: переоформление улучшенного жилья на родственников перед разводом не работает. Суд расценивает такие действия как злоупотребление и обязывает собственника выплатить бывшему супругу половину стоимости неотделимых улучшений. Пропорции долей при разделе суд рассчитывает самостоятельно.

Как защитить свои деньги при ремонте чужой недвижимости:

Для применения статьи 37 СК сохраняйте все чеки, квитанции и договоры на строительные работы.

Заказывайте экспертизу стоимости объекта до начала ремонта и после его завершения.

Именно эти документы станут главным доказательством ваших вложений в суде.