Дневник ссор вместо развода: как остановить бесконечные конфликты - советы психолога

Для VSE42.Ru на вопросы о повторяющихся конфликтах ответил психолог Родион Чепалов. По его словам, если ссоры раз за разом возникают из-за одного и того же, настоящая причина обычно остается неозвученной.

– Например, супруги каждую неделю ругаются из-за разбросанных вещей. Один говорит: "Неужели трудно убрать носки?", другой: "Опять начинаешь!" Но психологически спор может быть о другом: "Я чувствую, что мой труд не уважают" против "Я чувствую, что меня постоянно контролируют", – пояснил эксперт.

Специалист советует остановить привычный сценарий и обсудить проблему не во время очередной ссоры. Для этого партнерам стоит спросить друг друга: что для тебя означает эта ситуация, что ты чувствуешь, какого конкретного изменения хочешь. Иногда выясняется, что один просит порядка, а другой слышит обвинение "ты плохой муж".

Еще один прием – неделю вести "дневник повторяющейся ссоры": фиксировать, что произошло за пять минут до конфликта, кто что сказал, какая мысль возникла и чем все закончилось. Так можно обнаружить типичный цикл: просьба – раздражение – критика – защита – крик – молчание.

– После этого нужна конкретная договоренность, а не обещание "больше не ругаться", – подчеркнул Чепалов.

Примерами таких договоренностей он назвал совместные два часа по субботам без телефонов или предупреждение друг друга о крупных покупках. Если же договоренности обсуждались много раз, но конфликт становится только болезненнее, появляются презрение, унижения или страх, имеет смысл обратиться к семейному психологу – иногда паре нужен не новый аргумент, а новый способ разговаривать.