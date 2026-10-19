Не списывайте на осень: пять скрытых признаков нехватки витаминов

Терапевт Дмитрий Бессуднов назвал пять симптомов, которые часто ошибочно списывают на осеннюю погоду. На деле они сигнализируют о нехватке важных микроэлементов, сообщает издание "Газета.Ru".

Вот главные сигналы организма и их реальные причины:

• Выпадение волос и ломкость ногтей. В сочетании с бледностью кожи это явный признак дефицита железа, цинка и витаминов группы B.

• Хроническая усталость. Отсутствие энергии даже при полноценном восьмичасовом сне указывает на нехватку витамина D, железа или сбои в работе щитовидной железы.

• Сонливость и апатия. Возникают из-за кислородного голодания тканей (анемия) или патологического замедления обмена веществ (гипотиреоз).

• Мышечная слабость и ломота. Дискомфорт, который не связан с физическими нагрузками и не проходит после отдыха, говорит о дефиците магния и витамина D.

• Частые простуды. Затяжное выздоровление и уязвимость к вирусам связаны с нехваткой витаминов D и C, а также цинка и железа.

Врач призывает не игнорировать эти состояния. Своевременная сдача анализов поможет выявить дефицит и быстро его скорректировать.