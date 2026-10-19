Самостоятельная пенсия с комфортом: сколько нужно откладывать на себе на старость

Россиянам объяснили, какую сумму стоит отложить на собственную пенсию, чтобы гарантированно получать от самого себя по 50 тысяч ежемесячно.
Как рассказала кандидат экономических наук Залина Казова, если на пенсии вы планируете 20 лет выплачивать себе из накоплений по 50 тыс. рублей ежемесячно, к моменту выхода на нее нужно собрать около 9 млн рублей. Об этом сообщает издание "Газета.Ru".
– Сценарий предполагает, что капитал во время выплат будет приносить реальную доходность около 3% годовых после учета инфляции. Все суммы выражены в ценах на дату расчета. При той же реальной доходности на этапе накопления нужны ежемесячные отчисления примерно в 15,6 тыс. рублей при горизонте 30 лет, 20,4 тыс. – при 25 годах и 27,7 тыс. – при 20 годах. Взносы необходимо увеличивать с учетом инфляции, – отметила эксперт.
По ее словам, работа после выхода на пенсию может стать дополнением к пенсионному плану, но рассчитывать только на нее не стоит: нельзя заранее гарантировать, что здоровье, спрос на ваши профессиональные навыки и заработок останутся прежними на долгие годы.
Самозанятым Казова рекомендует отдельно разобраться со своими пенсионными правами. Если плательщик НПД не делает добровольных взносов, эта работа не дает ему страхового стажа и пенсионных коэффициентов. Однако права, которые он заработал раньше, никуда не исчезают.
Минимальный добровольный взнос за полный год участия в 2026 году равен 71 525,52 рубля: за него начисляют один год стажа и 1,09 ИПК. Чтобы получать страховую пенсию, нужно достичь пенсионного возраста, набрать не менее 15 лет стажа и накопить 30 баллов.