Самостоятельная пенсия с комфортом: сколько нужно откладывать на себе на старость

Как рассказала кандидат экономических наук Залина Казова, если на пенсии вы планируете 20 лет выплачивать себе из накоплений по 50 тыс. рублей ежемесячно, к моменту выхода на нее нужно собрать около 9 млн рублей. Об этом сообщает издание "Газета.Ru".

– Сценарий предполагает, что капитал во время выплат будет приносить реальную доходность около 3% годовых после учета инфляции. Все суммы выражены в ценах на дату расчета. При той же реальной доходности на этапе накопления нужны ежемесячные отчисления примерно в 15,6 тыс. рублей при горизонте 30 лет, 20,4 тыс. – при 25 годах и 27,7 тыс. – при 20 годах. Взносы необходимо увеличивать с учетом инфляции, – отметила эксперт.

По ее словам, работа после выхода на пенсию может стать дополнением к пенсионному плану, но рассчитывать только на нее не стоит: нельзя заранее гарантировать, что здоровье, спрос на ваши профессиональные навыки и заработок останутся прежними на долгие годы.

Самозанятым Казова рекомендует отдельно разобраться со своими пенсионными правами. Если плательщик НПД не делает добровольных взносов, эта работа не дает ему страхового стажа и пенсионных коэффициентов. Однако права, которые он заработал раньше, никуда не исчезают.

Минимальный добровольный взнос за полный год участия в 2026 году равен 71 525,52 рубля: за него начисляют один год стажа и 1,09 ИПК. Чтобы получать страховую пенсию, нужно достичь пенсионного возраста, набрать не менее 15 лет стажа и накопить 30 баллов.