Двойная прибавка к пенсии в 2027 году: на сколько именно вырастут ваши выплаты в феврале и апреле

В 2027 году страховые пенсии россиян собираются проиндексировать два раза. Параметры будущего повышения 1 октября озвучила вице-премьер Татьяна Голикова.

Первый перерасчёт проведут 1 февраля: размер выплат планируют поднять на 6,8 % с учётом фактической инфляции. Второе повышение состоится 1 апреля – пенсии проиндексируют ещё на 3,3 %.

Начиная с 2027 года страховые пенсии будут повышать по двухэтапной схеме. Как уточнили в Социальном фонде России, при февральском перерасчёте учтут инфляцию за минувший год. А размер апрельской индексации определят исходя из увеличения доходов бюджета СФР и изменения уровня зарплат.

Перерасчёт предусмотрен и для неработающих пенсионеров, и для тех, кто остаётся трудоустроенным. Индексацию страховых пенсий работающим гражданам возобновили 1 января 2025 года – до этого выплаты не повышали с 2016 по 2024 год. Об этом пишет Om1 Омск.