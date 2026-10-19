Работаете после 22:00? Узнайте, сколько вам обязан доплачивать работодатель

В беседе с изданием "Газета.Ru" директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко рассказала, что за каждый час работы в ночную смену сотруднику полагается доплата. Работа в период с 22:00 до 6:00 оплачивается минимум на 20% выше обычной часовой ставки. Эта нижняя граница закреплена постановлением правительства №436. Точный размер доплаты фиксируется в трудовом договоре и может превышать базовый минимум.

– Конкретный размер повышения устанавливается коллективным договором, локальным актом или трудовым договором и может быть больше. Ночная работа может быть удобна не всем, но для некоторых сотрудников такой график позволяет совмещать работу с учебой, семьей или другими занятиями, – сказала Шульженко.

Строгие запреты

Работодатель не имеет права привлекать к ночным сменам беременных женщин и несовершеннолетних.

Работа по согласию

Сотрудники с инвалидностью и женщины с детьми до трех лет могут работать ночью только при отсутствии медицинских противопоказаний. Для этого требуется их письменное согласие. Работодатель обязан под роспись ознакомить таких сотрудников с правом на отказ от ночной смены.

Здоровье и отдых

Роскачество напоминает: регулярные ночные смены сбивают режим сна. При согласии на такой график важно оценивать не только финансовую выгоду, но и наличие достаточного времени для полноценного восстановления.