Резкий рост: каким рабочим в Кузбассе стали предлагать более 100 000 рублей

Электромонтажникам в Кузбассе в третьем квартале предлагались зарплаты на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года: средняя сумма достигла 101 694 рубля в месяц, выяснили аналитики Авито Работы. Спрос на этих специалистов за год взлетел в регионе на 22%.

На 17% выросли предлагаемые зарплаты столярам – в среднем до 70 000 рублей, а спрос на них – на 58%, что стало максимумом среди всех профессий. Плотникам стали предлагать на 7% больше – 75 000 рублей, потребность в них увеличилась на 57%.

В целом по России спрос максимально вырос на вязальщиков (+158%, зарплата 96 250 рублей), автожестянщиков (+157%, 120 931 рубль), гипсокартонщиков (+128%, 160 442 рубля).

– Сегодня в ряде профессий из рейтинга спрос работодателей заметно опережает предложение со стороны специалистов <...> В этих условиях работодателям особенно важно предлагать конкурентную зарплату и комфортные условия труда, – комментирует директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

Напомним, по данным Кемеровостата, в июле среднестатистический кузбассовец зарабатывал 85 740 рублей.