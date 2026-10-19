Дешевле снять: когда покупка дачи обернется убытками

В беседе с изданием "Газета.Ru" профессор Финансового университета при правительстве РФ рассказал, что владельцу обычной дачи следует предусмотреть на ее содержание около 200–400 тыс. рублей ежегодно. Некоторые затраты остаются и в периоды, когда в доме никто не живет.

Экономист пояснил, что в расходы входят налоги, оплата электричества, отопления, воды и канализации, взносы на содержание дорог и охрану, а также уход за участком и обслуживание оборудования. Кроме того, необходимо откладывать средства на ремонт. По словам Шедько, эту статью нередко недооценивают: после нескольких лет без серьезных затрат может потребоваться замена кровли, котла или септика.

Если дача стоит 5 млн рублей, а ее ежегодное содержание обходится в 300 тыс. рублей, за десять лет расходы на нее достигнут примерно 3 млн рублей. С учетом покупки вложения составят около 8 млн рублей – без поправки на стоимость денег и изменение цены недвижимости.

– Но всю сумму нельзя считать потерей: в собственности остается дом, который можно продать. Итог зависит от его состояния, цены перепродажи и дохода, который мог бы принести вложенный капитал при другом использовании, – отметил Шедько.

Если семья бывает на такой даче 60 дней в году, только расходы на содержание составят около 5 тыс. рублей за каждый день пребывания, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

По мнению экономиста, при использовании дачи не более 15–20 дней в год аренда чаще оказывается рациональнее. Если речь идет о 25–40 днях, затраты нужно рассчитывать индивидуально, а при 50–60 днях и более покупка может себя оправдать.