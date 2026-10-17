Губительная химия: почему марганцовка и хлор убивают почву на даче

После сбора урожая теплицу нельзя просто закрыть до весны: в растительных остатках зимуют возбудители болезней и вредители. Но менять всю землю или заливать грядки агрессивной химией не нужно, объяснила садовод Алевтина Ромашова, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на REGIONS.Ru.

Сначала грядки полностью очищают от ботвы томатов и огурцов, сорняков, листьев и подвязок, затем землю рыхлят. Менять грунт каждый год не требуется: если культуры не болели, хватит уборки и внесения зрелого компоста. Замена верхнего слоя нужна только при повторяющихся инфекциях несколько сезонов подряд.

Частая ошибка – сплошной профилактический пролив земли марганцовкой или хлорсодержащими препаратами. Такие растворы губят не только патогены, но и полезную микрофлору. Спецсредства уместны лишь при точно диагностированной болезни.

Теплицу моют от зелёного налёта, пыли и спор грибков, не используя абразивы и агрессивную химию. Перед морозами проверяют двери и форточки, убирают ёмкости с водой и лишний инвентарь.