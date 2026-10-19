В Кузбассе нельзя будет записаться к врачу онлайн – когда и почему

В среду, 21 октября, с 13:00 до 16:00 перестанут работать сразу три сервиса дистанционной записи. Об этом предупредили в Минздраве Кузбасса.
Ограничения связаны с плановыми техническими работами на региональных сервисах.
В указанные часы записаться к врачу онлайн не получится через:
- региональный портал "Врач 42";
- портал "Госуслуги";
- чат-бот Минздрава Кузбасса в мессенджере MAX.
– Колл-центры медицинских организаций продолжат работу в штатном режиме, – подчеркнули в ведомстве.
Напомним, ранее врач Михаил Гаврикин рассказал кузбассовцам, существует ли метеозависимость на самом деле, а также предупредил об ошибке, которая делает ОРВИ почти смертельным.
Фото: VSЕ42.RU