Сначала насморк - потом пневмония: всего одна ошибка делает ОРВИ почти смертельным - врач

Многие привыкли переносить простуду "на ногах": выпить таблетку, перетерпеть и пойти на работу. Однако врачи предупреждают, что такой подход может обернуться куда более серьезными проблемами, чем несколько дней насморка и кашля. Для VSE42.Ru сегодня, 15 октября, на эту тему ответил Гаврикин Михаил – врач-кинезиолог, автор и преподаватель курса "Биомеханика глазами кинезиолога".

– Переносить ОРВИ на работе опасно. Осложнения: бронхит, пневмония, отит, синусит, миокардит, – перечисляет эксперт.

Особенно высок риск осенью – из-за переохлаждения.

Врач призывает в случае болезни оставаться дома. Домашний режим – это не просто способ быстрее поправиться самому, но и возможность не заразить коллег, близких и случайных прохожих.

– Это защита и для вас, и для окружающих, – подчеркивает специалист.

Напомним, ранее врач также рассказывал, действительно ли чеснок помогает от болезней.