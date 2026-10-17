Бастрыкин встал на сторону кузбассовцев: глава СК затребовал доклад о долгах

Как сообщили в Информационном центре СК России, в приёмную председателя СК Александра Бастрыкина во "ВКонтакте" поступило обращение. Люди пожаловались на нарушение трудовых прав.

Речь о работниках организации, зарегистрированной в Кузбассе. Долгое время они трудились на предприятии. Но с мая зарплату начали задерживать. Другие выплаты и окончательный расчёт при увольнении им не сделали. Люди обращались к работодателю, но это ничего не дало. Долг так и не погасили.

– В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу расследуется уголовное дело, – отметили в Информационном центре СК России.

Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Бэликто Базарову доложить о ходе и результатах расследования. А также – о мерах, которые принимают, чтобы работники получили заработанное.

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Долги по зарплате в Кузбассе – история не новая. Ранее VSE42.RU сообщал, что в Анжеро-Судженске директор больше года не платил работникам почти миллион рублей – его оштрафовали. А в Кемерове охранное предприятие задолжало 47 сотрудникам больше 2 миллионов.