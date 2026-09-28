В Кемерове охранников оставили без зарплаты – долг более 2 миллионов

Проверку провела прокуратура Центрального района Кемерова после обращения одного из работников.

– Установлено, что в нарушение требований закона 47 работникам организации не была выплачена заработная плата за июль 2026 года, – сообщает прокуратура Кузбасса.

Прокурор внес руководителю предприятия представление с требованием устранить нарушение. Кроме того, в отношении должностного лица возбудили административное дело по статье о нарушении трудового законодательства, и назначили ему штраф.

После вмешательства ведомства задолженность перед работниками полностью погасили. Сотрудникам выплатили более 2 миллионов рублей.

К сожалению, это не единичный случай в Кузбассе. Ранее VSE42.RU рассказывал о компании в Ленинске-Кузнецком, которая задолжала 84 работникам более 2,5 миллионов рублей. А в Белове 12 охранников получали зарплату ниже МРОТ – после проверки им пересчитали и выплатили более 226 тысяч рублей.