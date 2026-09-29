Кузбассовцев больше года держали без зарплаты – директор ответил за долги

В Анжеро-Судженске гендиректор коммерческой организации не платил зарплату сотрудникам с октября 2024 года по январь 2026 года. Он допустил образование задолженности перед 8 работниками на общую сумму более 980 тысяч рублей. При этом у него была реальная финансовая возможность ее погасить.

Как уточнили редакции VSE42.RU в прокуратуре Кузбасса, речь идет об организации ООО "Велес".

В результате бывшего руководителя признали виновным по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – невыплата заработной платы и иных установленных законом выплат.

– Вину в инкриминируемом преступлении подсудимый признал в полном объеме, – сообщает прокуратура Кузбасса.

Суд назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей. Также на имущество кузбассовца наложили арест.

– В целях обеспечения исполнения приговора суда по ходатайству следственных органов на имущество фигуранта судом наложен арест на сумму более 1 млн рублей, – уточняет Следком Кузбасса.

Кроме того, прокуратура направила в суд иски о взыскании с компании задолженности по зарплате и компенсации морального вреда в пользу работников. Суд удовлетворил эти требования. Исполнение решений находится на контроле надзорного ведомства.

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