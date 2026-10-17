Снежное покрывало накрыло Кемерово: фото с разных районов города

Кемерово укрыло первым снегом, и городские пейзажи за короткое время заметно изменились. Читатели VSE42.RU делятся кадрами из разных районов: на снимках видны побелевшие дворы, крыши машин и улицы. Там, где ещё недавно оставалась осенняя слякоть, теперь лежит свежий снег.

Снежная картина выглядит красиво, но вместе с ней пришли и дорожные сложности. ГИБДД уже показала участки, где из-за погоды водителям нужно быть особенно внимательными. Среди них – трасса "Новокузнецк – Мыски – Междуреченск" у Мысков и дорога "Кемерово – Новокузнецк" в Прокопьевском округе. Ранее VSE42.RU также рассказывал о ДТП с грузовиками на кузбасских трассах, где аварии привели к заторам.

В ближайшие дни погода продолжит меняться: по прогнозу Кемеровского гидрометцентра, в регионе ожидаются снег, мокрый снег и дождь, а ночью температура местами может опуститься до −11 градусов. Так что белое покрывало может оказаться не только украшением города, но и предвестником скользких дорог и настоящего похолодания.