Полная жесть: на кузбасских трассах один за другим бьются грузовики

Утром в пятницу на сибирской трассе Р-255 в Кузбассе произошли две серьёзные аварии с грузовиками, сообщает областное ГИБДД.

Первое ДТП произошло в 7:00 на 331-м километре. По предварительным данным, водитель грузового Foton протаранил стоящий на обочине Nissan Safari с прицепом. Никто не пострадал.

Второе – в 8:20 на 341-м километре. Там столкнулись две фуры. Одна из них зацепила другую по касательной. Один из дальнобойщиков травмирован.

На участке трассы образовался мощный затор. Именно на него жаловались пользователи соцсетей. На данный момент движение осуществляется в штатном режиме, ограничений нет.

Дирекция автомобильный дорог Кузбасса добавляет, что на 322-м километре проводятся плановые ремонтные работы, что также влияет на проезд.

– Причиной затруднений стали дорожно-транспортные происшествия и плановый ремонт на федеральной трассе. Дорожные службы работают в штатном режиме, ситуация находится под контролем, – сказали в дирекции.

Также сообщается об аварии на 175-м километре трассы.

Напомним, погодные условия в Кузбассе стремительно ухудшаются, ГИБДД призывает кузбассовцев отказаться от дальних поездок на личных машинах.